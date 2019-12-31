Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа

Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко. Президенты обсудили вопросы поставок газа и нефти.

Разговор был организован по инициативе России, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на белорусские СМИ.

Кроме того, Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Новым годом.

Напомним, 30 декабря лидеры двух стран уже провели один разговор. Он касался цен, сроков и объемов углеводородов. Если все эти вопросы не удастся решить до 1 января, то правительства России и Белоруссии сформируют промежуточный план поставок.

В общей сложности президенты говорили более часа.