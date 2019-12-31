В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы

Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции. Один человек ранен.

По предварительным данным, на пост дорожно-патрульной службы напади три человека. Полицейские открыли ответный огонь, сообщает "Интерфакс".

Ранее спецназ обнаружил в Сунженском районе схрон, в котором хранились более пятисот 7,62-миллиметровых патронов. В том же районе был обнаружен маршевый двигатель от выстрела к противотанковому гранатомету ПГ-7 и боевой элемент авиабомбы. Они были уничтожены на месте подрывом.