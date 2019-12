В Канаде поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие

В Канаде произошла авария на железной дороге: в центральной провинции Манитоба сошли с рельсов локомотив и несколько вагонов пассажирского поезда. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

Как передает CTV, состав следовал из города Черчилл в Виннипег. В момент происшествия в поезде находились 12 человек, в том числе семь пассажиров. Представитель железнодорожной компании Via Rail сообщил, что никто не получил серьезных травм.

Причины инцидента выясняются, транспортные власти начали проверку.

