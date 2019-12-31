Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на январь-февраль следующего года и подписали дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива.

Об этом сообщили в "Газпроме" по итогам переговоров, которые состоялись в Москве в последний день уходящего года.

Встречались глава "Газпрома" Алексей Миллер, посол Белоруссии в России Владимир Семашко и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

Стороны подписали протокол о ценах на газ на первые два месяца 2020 года, а также продлили до 2021 года срок действия контрактов на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Объемы поставок и транзита в 2020 году будут сохранены на уровне 2019 года.