Хоккей. Предновогодняя победа российской сборной над Германией

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Германии на чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 6:1. Турнир для игроков не старше 20 лет проходит в Чехии. В четырех матчах отборочного этапа наши спортсмены одержали две победы, что позволило россиянам выйти в четвертьфинал.

Если и побеждает российская молодежка на чемпионате мира, то исключительно забрасывает шесть шайб. Канаду россияне разгромили 6:0, немецкую сборную 6:1. По ходу первого периода Россия доминирует, команда Валерия Брагина практически не расстается с шайбой, как следствие — дубль Кирилла Марченко, наша команда уходит на перерыв, ведя комфортные 2:0.

Если в начале мирового первенства у россиян не шло большинство, то в матче с немцами, что называется, прорвало. В начале второй двадцатиминутки сначала Григорий Денисенко щелчком от синей линии реализует отложенный штраф, а всего минуту спустя Павел Дорофеев наказывает Германию броском в ближний угол.

Только когда счет стал разгромным и стало ясно, что своего команда Брагина не отпустит, россияне заработали первое удаление. Но еще до второго перерыва Павел Дорофеев оформляет дубль в ворота соперника. Кажется, сегодня было совсем неважно, кто против — Германия или кто другой. Для выхода из группы нужна была победа.

В начале третьего периода Россия и без того крупный счет делает теннисным. Шестая шайба на счету Дмитрия Воронкова. Германия сумела отыграть одну шайбу, но это уже не могло повлиять ни на результат, ни на выход россиян из группы.

Следующий матч у сборной России на молодежном чемпионате мира уже в новом году.