Россия в Новом году возглавит две международные организации

В этом году Россия возглавит сразу две международные организации. С 1 января председательство в группе БРИКС перейдет к России от Бразилии.

Главной целью на предстоящий год для стран-участниц станет содействие повышению качества жизни их народов.

Кроме того, в этом году Россия возглавит Организацию Договора о коллективной безопасности. Однако официально председательство в ОДКБ перешло к России еще в ноябре минувшего года.