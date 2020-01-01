В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом

С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.

Новые правила будут действовать на территории всего Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия​​​, сообщает РИА Новости.

В России лимиты распространяются не на совокупный объем посылок в месяц, а на одну посылку. Это значит, что покупатель может получить беспошлинно несколько посылок с товарами, по 200 евро каждая.

При заказе товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 килограмма необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм. А если сразу будут превышены вес и стоимость посылки, начислят наибольшую пошлину из двух.

Объемы интернет-торговли растут. Если в 2011 году таможней было обработано около 11 миллионов посылок, то в 2018 году эта цифра превысила 348 миллионов. За десять месяцев 2019 года оформлено почти 300 миллионов посылок.