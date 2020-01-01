Первая ночь работы оператора ГТС Украины прошла в штатном режиме

Первая ночь работы ООО "Оператор ГТС Украины" прошла в штатном режиме, сообщил глава компании Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Макогон уточнил, что также были отработаны все номинации по выполнению нового договора по транзиту.

"Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам", — написал он.

Ранее сообщалось, что после пяти дней переговоров Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января. "Газпром" и "Нафтогаз" подписали соглашение на организацию транспортировки газа через Украину, компанией-организатором транзита станет "Нафтогаз". "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины", в свою очередь, заключили транспортное соглашение, "Газпром" и "Оператор ГТС Украины" — межоператорское соглашение.

20 декабря Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, "Нафтогаз" забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021–2024 годах.