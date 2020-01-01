ЧС в Хабаровском крае: нагонная волна с моря затопила 15 жилых домов

В Охотском районе Хабаровского края — чрезвычайная ситуация. Нагонная волна с моря затопила 15 жилых домов в поселке Морской.

Спасатели устраняют последствия ЧП. Организован пункт временного размещения для 300 человек. Погибших и пострадавших во время происшествия нет, передает РИА Новости.

Проводится расчистка дороги между поселками Охотск и Морской. Многие жители подтопленных домов отказываются расположиться в пунктах временного размещения и уходят к родственникам.

Нагонная волна образуется в результате наложения прилива и сильных порывов ветра. В Охотском районе сейчас бушует циклон. Ожидается еще одна нагонная волна. Но она будет слабее предыдущей.

2 января запланировано обследование подтопленных территорий представителями администрации района.