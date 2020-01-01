Из-за ситуации в Ираке Помпео отложил ряд визитов

Госсекретарь США Майкл Помпео решил отложить запланированные визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр. Ранее ожидалось, что он посетит эти страны с 3 по 7 января, передает ТАСС.

Причиной этого решения стали события в Ираке. 31 декабря перед американским посольством в Багдаде началась массовая акция протеста из-за американских авиаударов по приграничному с Сирией городу Эль-Каим. Бил Пентагон по бойцам шиитского движения "Катаиб Хезболла" (запрещено в РФ). В итоге 25 человек погибли и более 50 пострадали.

1 января акция протеста у посольства продолжилась. В итоге, чтобы разогнать демонстрантов, пытавшихся поджечь здание, был применен слезоточивый газ и резиновые пули.

"Помпео вынужден отложить визиты в связи с необходимостью пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке, а также обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке", — заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

При этом он отметил, что поездки все-таки состоятся в ближайшем будущем.