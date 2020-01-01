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1 января 202022:49

В Мексике у самолета перед взлетом загорелся двигатель

Milenio

В международном аэропорту Мехико у пассажирского самолета Boeing 757-232 авиакомпании Delta Airlines перед взлетом загорелся двигатель. Все пассажиры, среди которых было много детей, были срочно эвакуированы из салона лайнера, сообщает мексиканское издание Milenio.

"Горело одно крыло, самолет был полон, на борту было много детей, нас попросили покинуть борт, мы сильно испугались дыма", — рассказал один из очевидцев.

Пострадавших в результате ЧП нет. Судя по фотографиям, размещенным в соцсетях пассажирами этого рейса, заметных повреждений самолет не получил.

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