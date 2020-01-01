Супружеская пара погибла под колесами автомобиля в Волгоградской области

В Средеахтубинском районе Волгоградской области легковой автомобиль сбил насмерть супругов, их 12-летний ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

В ходе расследования выяснилось, что семья перебегала дорогу в неположенном месте – в 800 метрах от оборудованного пешеходного перехода. Установлено, что водитель автомобиля был трезв, по его словам, он был ослеплен светом фар встречной машины, передает ТАСС.