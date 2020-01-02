В Астрахани потушили жилой дом: пострадавших нет

Пожарные ликвидировали открытое горение в трехэтажном жилом доме в Астрахани. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров, передает телеканал "Россия 24".

По предварительной информации, очаг находился на последнем этаже здания. Спасатели эвакуировали жителей на безопасное расстояние. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

К тушению привлекли больше ста человек и 20 единиц техники. Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.