В авиакатастрофе погиб начальник Генштаба Вооруженных сил Тайваня

В четверг на севере Тайваня совершил аварийную посадку вертолет с высокопоставленными офицерами армии островного государства, сообщает Reuters. По разным данным, погибли от шести до восьми человек, включая начальника Генштаба ВС Тайваня Шэнь Имин. Пять человек смогли выжить.

Ранее сообщалось, что военный вертолет Black Hawk около 4.00 по московскому времени экстренно сел в одном из горных районов вблизи города Илань.