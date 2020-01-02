В Красногорске столкнулись маршрутки: семь пострадавших

В подмосковном Красногорске столкнулись два маршрутных такси. Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, водители не справились с управлением в сложных погодных условиях — в столичном регионе идет снег.

В ДТП на Путилковском шоссе получили травмы семь человек, включая ребенка. Пострадавшие доставлены в больницу.