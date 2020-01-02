Из 152 вертолетов бундесвера к полетам пригодны лишь 20

В Германии – проблемы с подготовкой военных пилотов. Это связано с тем, что из 152 вертолетов бундесвера лишь 20 (8 Tiger и 12 NH90) оказались пригодны к полетам. Данные из конфиденциального доклада ВС ФРГ приводит газета Bild.

Дело в том, что Airbus Helicopters Deutschland не в состоянии обеспечить своевременный техосмотр винтокрылых машин. Ситуацию считают катастрофой – в частности, такого мнения придерживается "зеленый" политик Тобиас Линднер.

Ранее стало известно, что из-за недостатка машин лишь 58 процентов немецких военных летчиков могут практиковаться в воздухе достаточное количество времени.