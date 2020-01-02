Создатель боевых машин Александр Благонравов умер в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь скончался 86-летний главный конструктор второй и третьей БМП Александр Благонравов. Как передает ТАСС, дата похорон не определена.

Курганские власти выразили свои соболезнование в связи с уходом ученого, сообщает РИА Новости.

Кавалер орденов Ленина и ТКЗ Александр Александрович Благонравов родился 24 мая 1933 года в Москве. Трудился на машиностроительном заводе и в университете в Кургане.