США и их союзников обвинили в попытке срыва "Пояса морской безопасности"

Командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади обвинил США в попытке сорвать учения Ирана, России и Китая в северной части Индийского океана. Как сказал Ханзади агентству Tasnim, американцы и их союзники обсуждали деструктивные планы на специальном экстренном заседании. Определенные "отвлекающие действия", заключил командующий, позволили провести маневры успешно.

Учения под названием "Пояс морской безопасности" прошли 27-30 декабря 2019 года в Индийском океане и Оманском заливе, пишет РИА Новости. Участники тренировались в борьбе с терроризмом и морским пиратством.

Последние месяцы США стремятся создать коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном после ряда нападений на танкеры под разными флагами.