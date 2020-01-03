В Домодедове загорелось здание на площади 1800 квадратных метров

В Домодедове загорелось неэксплуатируемое здание на площади 1800 квадратных метров. Одноэтажное здание расположено в Шубино-2, передает ТАСС. У него отсутствует кровля.

В настоящее время открытое горение ликвидировано по всей площади. В борьбе с огнем принимали участие 21 человек и 6 единиц спецтехники. Информации о пострадавших нет.