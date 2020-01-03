НХЛ. Форвард "Флориды" Дадонов попал в тройку лучших игроков дня

Национальная хоккейная лига назвала трех лучших игроков очередного дня регулярного чемпионата. Третьей звездой стал российский нападающий "Флорида Пантерз" Евгений Дадонов, набравший 3 (2 шайбы + 1 передача) очка в матче против "Оттава Сенаторз".

Первой звездой игрового дня был признан нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон. В игре с "Сент-Луис Блюз" канадский форвард трижды ассистировал партнерам, а также записал на свой счет одну заброшенную шайбу.

Второе место занял шведский нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Вильям Нюландер, оформивший дубль в игре против "Виннипег Джетс". Также в его активе одна результативная передача.