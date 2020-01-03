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3 января 202021:21 Антон Лядов

Это оскорбление: израильский и польский послы на Украине возмущены бандеровским шествием

Это оскорбление: израильский и польский послы на Украине возмущены бандеровским шествием

Не праздник, а оскорбление — именно так послы Польши и Израиля на Украине охарактеризовали прошедшие в стране торжества в честь 111-й годовщины со дня рождения Бандеры. Дипломаты напомнили украинским националистам, которые считают союзника Гитлера своим кумиром, обо всех, кого сторонники Бандеры убили в годы Второй мировой. Впрочем, послы, разумеется, обращались прежде всего не к участникам факельных шествий, а к властям, которые эти шествия позволяют, а кое-где даже поощряют. Как Украине преподали урок истории?

Последние заголовки израильской прессы: "Тысяча факелов в честь нацистского коллаборациониста", "Кто будет противостоять проблеме антисемитизма в Киеве?" Кем на самом деле были так называемые герои, которых чествовали в Киеве, напомнили послы Польши и Израиля: "Помня о наших невинных братьях и сестрах, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением".

Кадры, обернувшиеся международным скандалом, с каждым днем рассматривают все детальнее и на самой Украине, и за рубежом. Это было не просто городское собрание — массовые шествия едва ли не по всей стране.

В Житомире — барабаны и факелы. В Днепре флаги накинули на плечи ребятам, которым и 10 лет еще нет. В Тернополе люди в рясах, называющие Бандеру своим "батькой", на морозе распевали песню об обстрелах москалей. Во Львове дети маршировали с букетами цветов к памятнику Бандеры.

Самое массовое шествие — в Киеве. Флаги, факелы... В руках у людей — портреты Бандеры, ветеранов АТО. Киевская горадминистрация вывесила огромный портрет Бандеры — лидера Организации украинских националистов (запрещена в РФ), на счету которой множество военных преступлений. Вдали флаги УНА-УНСО (запрещена в РФ) — праворадикальной партии.

Вот мальчику на шею повязали черно-красный флаг с символикой Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), причастной к Волынской резне, когда зверски были убиты тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Несмотря на это, митингующие на улицах называли людей на плакатах "героями" и возмущались действующей властью.

Бывшему депутату Олегу Тягнибоку, например, не понравилось новогоднее обращение президента Зеленского, где он заявлял, что неважно, чьим именем на Украине называют улицы.

"Научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны, где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована, где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен", — сказал Зеленский.

"Им все "какая разница?", лишь бы мир был, мы — за мир. Только мы за мир на украинских условиях ! Нам не нужен мир на условиях кацапов. Нам не нужен мир, чтобы тут заправляли московские агрессоры и их малороссы. Нам нужна Украина и украинские национальные идеалы", — заявил Тягнибок.

Бывший президент Украины Порошенко в своем обращении говорил о перспективах вступления Украины в ЕС. Но примут ли европейцы такие ценности? Особое внимание послы Польши и Израиля обратили на то, что во Львовской области местный облсовет принял постановление выделить деньги на чествование националиста Андрея Меньника, который во время Великой Отечественной обращался лично к Гитлеру с просьбой плечом к плечу идти с подразделениями Вермахта. Также Львовский областной совет не поскупится и на чествование националистов Ивана и Юрия Липы.

"Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году в память нацистского коллаборанта Андрея Мельника, а также ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является создателем расистской теории украинского расы. В настоящее время наши правительства делают все возможное, чтобы предотвратить дальнейшие нападения на евреев, которые происходят в разных странах, а также чтобы предотвратить попытки искажения истории Второй мировой войны", — говорится в заявлении послов Польши и Украины.

Украинские националисты уже потребовали выгнать послов Польши и Израиля, пообещав, что спокойной жизни на Украине им не будет. Украинские власти пока молчат.

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