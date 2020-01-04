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4 января 202007:11

Проблемы с оборудованием вынудили самолет экстренно приземлиться в Перми

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Экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино" совершил самолет Airbus-320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург.

На борту находилось 176  человек, сообщает "Интерфакс".

В пресс-службе аэропорта сообщили, что внештатная ситуация произошла из-за проблем с навигационным оборудованием.

Пострадавших нет.

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