Проблемы с оборудованием вынудили самолет экстренно приземлиться в Перми

Экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино" совершил самолет Airbus-320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург.

На борту находилось 176 человек, сообщает "Интерфакс".

В пресс-службе аэропорта сообщили, что внештатная ситуация произошла из-за проблем с навигационным оборудованием.

Пострадавших нет.