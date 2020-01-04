В Петропавловске-Камчатском горит рынок

Горит рынок в Петропавловске-Камчатском, предварительная площадь пожара составляет 100 кв. метров, однако существует угроза распространения огня на всю площадь одного из торговых павильонов, сообщает региональное МЧС.

Эвакуированы 50 человек, о пострадавших пока не сообщается. Пожарные ведут борьбу с огнем.