Футболист сборной Германии намерен сменить "Ювентус" на "Боруссию"

Полузащитник туринского "Ювентуса" Эмре Джан не желает больше оставаться в клубе и в открывшееся трансферное окно намерен сменить место работы. Игрок планирует перейти в состав дортмундской "Боруссии".

Джан не хочет продолжать свои выступления за "Старую синьору" из-за того, что не имеет игровой практики, сообщает FootballHD. В Дортмунде же выразили желание оформить контракт с игроком средней линии. В "Юве" не против продажи Джана – клубы пришли к предварительной договоренности о трансфере. Ожидается, что сумма сделки составит порядка 25 миллионов евро.

Джан выступает за "Ювентус" с 2018 года, куда он перебрался из английского "Ливерпуля". За это время он сыграл за туринцев в 36 матчах и забил четыре гола.