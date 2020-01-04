Тренеры сборной России назвали состав на полуфинал чемпионата мира

Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею во главе с главным тренером Валерием Брагиным объявил состав команды на предстоящий полуфинал чемпионата мира против команды Швеции.

Обращает на себя внимание, что стражем ворот России в матче против "Тре крунур" будет Ярослав Аскаров.

Полностью состав Росси выглядит следующим образом:

Вратари: Аскаров (Мифтахов);

Первое звено: Романов, Галенюк, Денисенко, Хованов, Соколов;

Второе звено: Пыленков, Замула, Дорофеев, Морозов, Александров;

Третье звено: Мисюль, Журавлев, Марченко, Воронков, Подколзин;

Четвертое звено: Малышев, Ртищев, Круглов, Грошев, Соркин.

Матч за путевку в финал мирового первенства начнется в 17:00 по московскому времени. Во второй полуфинальной паре встретятся команды Канады и Финляндии. Их матч состоится также четвертого января после матча россиян и шведов.