Авария в Тюменской области: погибла семья с тремя детьми

Семья из Сургута разбилась в аварии в Тюменской области на 104 километре федеральной автодороги Курган – Тюмень. Их машина столкнулась с тягачом DAF.

Отец и двое старших сыновей погибли на месте. Маму с трехлетним малышом успели довезти до больницы, но усилия медиков оказались тщетны. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

По предварительным данным, в тягаче лопнул тормозной шланг, и его вынесло на встречку. Дети 2007, 2008 и 2016 годов рождения, как сообщили в ГИБДД, находились на заднем сиденье без автокресел и бустеров.

На месте работают сотрудники ГИБДД, передает ТАСС.