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Конфликт между США и Ираном 1 час назад

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4 января 202023:20

Гибель генерала Сулеймани: в Ираке объявлен 3-дневный траур

EPA

В заявлении, опубликованном на странице иракского правительства в "Twitter", говорится, что связи с гибелью в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди объявил в стране трехдневный траур.

Как сообщалось, ранее Пентагон подтвердил, что в пятницу, 3 января, нанес ракетный удар по району аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, напоминает ТАСС. Оборонное ведомство США заявило, что удар был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа и носил оборонительный характер, так как преследовал цель защитить дислоцированных в Ираке и других странах американских военнослужащих. Вашингтон утверждает, что планировавшиеся генералом Сулеймани атаки могли привести к гибели сотен американцев и иракцев.

 

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