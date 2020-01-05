"Сент-Луис" уступил "Вегасу", выигрывая с преимуществом в три шайбы

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился матчем "Вегас Голден Найтс" – "Сент-Луис Блюз". Основное время матча завершилось вничью 4:4, в дополнительном периоде "рыцари" забросили победную шайбу в ворота обладателя Кубка Стэнли.

К 17 минуте "блюзмены" выигрывали 3:0. Но такое преимущество не помогло "Сент-Луису" довести игру до победы. Во втором периоде "Вегас" забросил две шайбы, в третьем еще две и вышел вперед. Однако гости сумели сравнять счет – 4:4. Но победа все же досталась "золотым рыцарям", успешно сыгравшим в овертайме.

У проигравших одна из шайб была заброшена после передачи Ивана Барбашева. На счету российского легионера теперь 5 голов и 11 результативных пасов.