Пожар на складе в Мытищах ликвидирован

Крупное возгорание, возникшее в ночь на воскресенье в подмосковных Мытищах на складе пластиковых изделий и оборудования для изготовления бассейнов, полностью ликвидировано.

Как сообщалось, огнем была охвачена площадь около 1600 квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала, передает ТАСС.