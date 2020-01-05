NYT: Трамп приказал уничтожить Сулеймани без оглядки на данные разведки

Президент США Дональд Трамп принял решение об уничтожении иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним разведданным и сомнениям в своей администрации. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники в Пентагоне.

По сведениям журналистов, глава Белого дома просто проигнорировал отчет разведки от 30 декабря, передает телеканал "Россия 24". В нем говорилось, что это был "обычный понедельник на Ближнем Востоке" и что ничего из ряда вон выходящего в поездках командира иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани не было.

По данным издания, вариант с ликвидацией Сулеймани был самым крайним из предложенных президенту Трампу военными в качестве ответа на волну насилия в Ираке. Представители Пентагона не думали, что он выберет этот вариант: в ходе войн после 11 сентября 2001 года они часто предлагали президентам экстремальные сценарии, чтобы сделать более привлекательными другие, более разумные возможности.

Вначале Трамп отклонил предложение устранить Сулеймани, пишет газета, после чего, едва сдерживаясь, смотрел телерепортажи об атаках на посольство США в Багдаде. К вечеру четверга 2 января президент США "созрел" для крайних мер. Руководство Пентагона, по сведениям NYT, было ошарашено.

Тем временем тело погибшего в Ираке в результате американского авиаудара 3 января Касема Сулеймани доставлено в Иран. В настоящее время проходит церемония прощания с военачальником, похороны которого намечены на понедельник, 7 января.

Тегеран пообещал дать решительный ответ на действия США. Трамп, в свою очередь, накануне разместил на своей странице в Twitter предупреждение о том, что в ответ на любое потенциальное нападение Ирана после ликвидации генерала Касема Сулеймани Соединенные Штаты "очень быстро и очень сильно" нанесут удары по десяткам иранских объектов.