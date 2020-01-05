Солнце максимально приблизилось к Земле

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца. Это дает возможность наблюдать самый большой диск Солнца в году, сообщает на своем сайте Московский планетарий.

В результате сближения Земли и Солнца диск небесного светила в телескопе выглядит на 3 процента крупнее, чем в начале июля, когда планеты находятся максимально далеко друг от друга. Об этом рассказала ТАСС сотрудница Московского планетария Людмила Кошман.

Перигелий — ближайшую к Солнцу точку своей орбиты — Земля проходит раз в год в начале января. Расстояние от нашей планеты до солнца в этой точке составляет более 147 миллионов километров. Самую далекую точку — афелий — Земля проходит в начале июля, оказываясь от Солнца на расстоянии более 152 миллионов километров. При этом смена времен года на Земле обусловлена не изменением расстояния от нее до Солнца, а наклоном оси вращения Земли к плоскости земной орбиты, напомнила Кошман.

Тем временем столичный Департамент транспорта сообщил, что в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров на площади у Киевского вокзала в Рождество пройдет детский мастер-класс Московского планетария. Это мастер-класс "Семья Солнышка" из цикла детских занятий Московского планетария "Театр увлекательной науки".

Мастер-классы продолжительностью 30 минут пройдут ‪с 11:00 до 13:00. Юным посетителям расскажут о зарождении Солнца, его воздействии на другие планеты Солнечной системы, о существовании жизни на других планетах.