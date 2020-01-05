"Обожаю и люблю ее": Серена Уильямс призналась в теплых чувствах к россиянке

Многократная чемпионка турниров "Большого шлема" Серена Уильямс тепло отозвалась о своих взаимоотношениях с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой. Американка призналась, что считает ту своей хорошей подругой.

"Она моя хорошая подруга и отличный игрок. Мне нравится соревноваться с сильными соперницами уже с первых раундов турниров, — приводит слова Уильямс-младшей РИА Новости. – Проверить свои силы на серьезном уровне – нет лучшего способа стартовать в соревновании. Я действительно обожаю и люблю ее. Из-за этого я хотела бы с ней сыграть чуть позже – ведь кому-то придется завершить выступления в турнире".

Уильямс и Кузнецова в результате жеребьевки были определены соперницами по первому кругу турнира в Новой Зеландии. Их очный матч состоится седьмого января.