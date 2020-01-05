Парламент Ирака высказался за прекращение иностранного военного присутствия в стране

Депутаты парламента Ирака на заседании в воскресенье, 5 января, проголосовали за одномоментное прекращение иностранного военного присутствия в стране, передает ТАСС.

Ранее в ходе заседания исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди и верховный главнокомандующий войсками страны рекомендовал депутатам принять именно такое решение. "Прекращение присутствия иностранных военных — самое лучшее решение, несмотря на внутренние и внешние трудности", — приводит слова премьера РИА Новости.

Он отметил, что существует два варианта: одномоментный окончательный вывод всех иностранных военных или же постепенный, с сохранением за ними определенных функций. Махди рекомендовал первый вариант. По его мнению, этот вариант принципиально лучше для Ирака.

"Это поможет переформатировать отношения с США и другими государствами, поддерживать дружественные отношения на основе уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела", — сказал иракский премьер.

Говоря об авиаударе США, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касем Сулеймани, заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек, Махди указал, что был нанесен без согласования с иракскими властями. По его словам, власти были проинформированы об операции всего за несколько минут до нанесения удара. Правительство Ирака может подать жалобу на действия США в Совет Безопасности ООН.

Между тем международная антитеррористическая коалиция в главе с США приостановила подготовку бойцов сил безопасности Ирака из-за обстрелов военных баз. Ранее о приостановке программы по обучению иракских военных проинформировала НАТО.