Геннадий Пискунов умер в больнице

В Москве скончался народный артист России Геннадий Пискунов. Он умер в одной из столичных клиник на 74-м году жизни.

О прощании с ним и похоронах пока ничего не известно — дата и место будут объявлены позднее, пишет ТАСС.

Геннадий Венедиктович Пискунов закончил ГИТИС. До последнего времени служил в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац. Исполнял партии в операх "Евгений Онегин" Чайковского, "Алеко" Рахманинова, "Волшебная флейта" Моцарта и других. Выступал на сценах Московского театра оперетты, а также в театрах Саратова и Тамбова.