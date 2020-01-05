"Магнитка" продлила победную серию в КХЛ, обыграв "Сибирь"

В Континентальной хоккейной лиге стартовал новый игровой день регулярного чемпионата. Магнитогорский "Металлург" при своих болельщиках добился победы над "Сибирью". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Магнитки".

Примечательно, что хозяева льда смогли добиться победы несмотря на то, что пропустили первыми. После гола "сибиряка" Микаэля Руохомаа подопечные Ильи Воробьева смогли перевернуть ход матча, забив три гола подряд. Их авторами стали Никита Пивцакин, Егор Яковлев и Сергей Мозякин.

Победа над "Сибирью" стала для хоккеистов "Магнитки" четвертой кряду в КХЛ. Теперь у них 51 очко и пятое место Восточной конференции. "Сибирь" же с 47 баллами располагается чуть ниже – на седьмой строчке.

В параллельном матче "Автомобилист" обыграл "Нефтехимик" со счетом 3:0 и прервал свою неудачную серию из трех поочередных поражений.