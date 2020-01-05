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Боевые действия в Ливии 1 час назад

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5 января 202023:39

Эрдоган: власти Турции начали отправку военных в Ливию

Эрдоган: власти Турции начали отправку военных в Ливию

Турецкие военные постепенно выдвигаются в Ливию. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что контингент перебрасывают, чтобы обеспечить безопасность "легитимного правительства Ливии". Заявления Эрдоган сделал в эфире телеканала CNN Turk.

Три дня назад Анкара утвердила законопроект, который предусматривает возможность отправки военнослужащих в Ливию, напоминает телеканал "Россия 24".

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