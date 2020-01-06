Гол Свечникова не спас "Каролину" от домашнего проигрыша

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще две встречи. И в обеих преуспели гости. "Флорида Пантерз" на выезде обыграла "Питтсбург Пингвинз", "Каролина Хэррикейнс" дома проиграла "Тампа-Бэй Лайтнинг" 1:3.

"Питтсбург" ничего не смог противопоставить "Флориде","Пантеры" уверенно выиграли, а четвертую шайбу в ворота "пингвинов" отправил Евгений Дадонов. Теперь на счету российского нападающего 34 очка (18 голов и 16 передач).

Лучший бомбардир "Каролины" Андрей Свечников забросил единственную шайбу в ворота своего тезки Андрея Василевского, отыгравшего полный матч в составе "Тампа-Бэй". На счету Андрея теперь 18 голов и 23 паса. У "молний" дважды ассистировал товарищам Никита Кучеров, показатели которого 14 шайб и 31 передача. Василевский отбил 21 бросок.