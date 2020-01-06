США грозят Ираку суперсанкциями и обещают мощный удар по Ирану: ситуация накаляется

США грозят санкциями Ираку и мощным ударом Ирану. Ситуация накалилась после убийства американскими военными генерала Сулеймани. Теперь ЦРУ боится мести Тегерана, Трамп делает крайне эмоциональные заявления, а его противники-демократы обещают законодательно ограничить военные полномочия президента по Ирану.

США грозят Ираку суперсанкциями. Дональд Трамп уже анонсировал максимально жесткие меры при любом намеке на враждебность по отношению к Вашингтону. Добавил даже, что эти санкции будут настолько серьезными, что ограничительные меры против Ирана покажутся мелочью. Заодно Трамп еще раз подчеркнул — американские военные не покинут Ирак, пока тот не заплатит за авиабазу, построенную США. Военные эксперты полагают, что избавиться от чужого военного присутствия Багдаду будет непросто.

"Наиболее реальный сценарий развития событий заключается в том, что американское военное присутствие на территории Ирака будет существенно сокращено. Возможно, оно будет несколько ограничено, например, в сфере контроля воздушного пространства. Однако говорить о выводе американских войск из Ирака было бы преждевременным", — комментирует ситуацию военный эксперт Владимир Евсеев.

По оценкам политологов, США нарушили стратегическое соглашение с Ираком. Теперь Багдад в праве обратиться за помощью во все международные инстанции.

Конфликт разгорелся, когда Соединенные Штаты нанесли удар по объектам шиитов в Ираке и Сирии. Недовольные шииты пошли на штурм американского посольства в Багдаде. Пентагон ответил убийством командующего силами спецназначения Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Запад назвал его ответственным за дестабилизирующие действия в регионе. Иранский МИД заявил, что убийство генерала Сулеймани — акт международного терроризма, и выразил Вашингтону решительный протест. В ЦРУ опасаются, что за этим может последовать и симметричный ответ.

"Убийство высокопоставленных чиновников — "опасный прецедент", на который не решались предшественники действующего президента США Дональда Трампа — Джордж Буш — младший и Барак Обама. Месть Тегерана может настигнуть и американских чиновников. Причем убийство может свершиться в любой точке мира, включая территорию США", — отмечает бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл.

Обстановка на Ближнем Востоке накаляется, а в Вашингтоне лишь подливают масла в огонь: не скупятся на угрозы и в адрес Ирана. Трамп предупредил, что готов нанести непропорционально сильный удар по Тегерану в ответ на любое нападение на американских граждан или объекты. Причем даже уведомлять о таком решении конгресс он не считает нужным. Точно так же президент США поступил и на прошлой неделе, когда по его распоряжению Пентагон нанес ракетный удар в районе багдадского аэропорта. В ходе той операции и был убит генерал Сулеймани, попрощаться с которым вышли сотни тысяч иранцев.

Европа в стороне от конфликта не осталась. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поспешили заявить, что оценивают роль Ирана как негативную. И призвали Тегеран отказаться от всех мер, которые, по их мнению, противоречат ядерной сделке. Ранее власти Ирана сообщили о новом этапе сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, из которого в одностороннем порядке вышли Штаты.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что при этом иранская ядерная программа останется под строгим международным контролем.