"Авангард" прервал победную серию в КХЛ, уступив "Барысу"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский "Авангард" на льду арены имени Юрия Ляпкина в Балашихе проиграл "Барысу" из Нур-Султана со счетом 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).

У победителей встречи дубль оформил Никита Михайлис (29-я, 59-я минуты) и единожды отличился Егор Петухов (4), а у хозяев льда шайбы забросили Роб Клинкхаммер (13) и Брэндон Макмиллан (32).

"Авангард" прервал победную серию из трех матчей и с 60 очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Барыс", одержавший третью победу в последних пяти матчах, в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе на три очка меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ омичи в субботу, 11 января, на выезде вновь сыграют с "Барысом", а команда из Казахстана перед встречей с "ястребами" 8 января в Нижнекамске сыграет с "Нефтехимиком".