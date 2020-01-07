Защитник сборной России Кудряшов стал игроком турецкого "Антальяспора"

Защитник сборной России Федор Кудряшов продолжит карьеру в турецкой футбольной Суперлиге. 32-летний игрок обороны подписал соглашение с "Антальяспором", рассчитанное до лета 2021 года.

Для Кудряшова это вторая попытка заиграть в Турции. Федор в сезоне-2018/19 защищал цвета "Истанбул Башакшехир", тогда россиянин провел за столичную команду восемь матчей и забил один мяч в дебютной игре.

🖋 Antalyasporumuz, 35 kez Rus Milli Takım formasını da giyen Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fedor Kudryashov'a hoş geldin der, başarılar dileriz. #BizAntalyasporuz pic.twitter.com/gRn7v7SVEK — Antalyaspor (@Antalyaspor) January 6, 2020

Последним клубом защитника был "Сочи", за который он играл с лета 2019, а в декабре покинул клуб в качестве свободного агента. Также Кудряшов ранее играл за "Рубин", "Ростов", "Спартак", "Терек", "Краснодар", "Томь" и "Химки". На счету 32-летнего футболиста 35 игр и один гол за сборную России.