Глава Пентагона заявил, что США нет планов вывода войск из Ирака

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что у США вообще нет планов уходить из этой страны.

Хотя ранее штаб коалиции, которую возглавляют Штаты объявил, что выведет свои войска. Об этом сообщило агентство "Рейтер" со ссылкой на письмо штаба иракским военным.

Но точные сроки там не были указаны, говорилось лишь, что это произойдет в течение ближайших недель. Как показывает практика, в реальности все может затянуться на несколько лет.

"Я не знаю, что это за письмо, мы выясняем, откуда оно взялось. Однако решения об уходе из Ирака нет", — заявил Марк Эспер.

Требования об уходе США прозвучали в правительстве и парламенте Ирака после того, как США провели на территории Ирака операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что решение об убийстве Сулеймани Штаты принимали самостоятельно — без НАТО и коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Столтенберг заявил, что новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден и призвал все стороны к деэскалации.