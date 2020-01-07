Дым от австралийских лесных пожаров уже достиг стран Латинской Америки за океаном. Он добрался до воздушного пространства Чили и Аргентины.

Пламя бушует в Австралии с октября. За это время оно уничтожило шесть миллионов гектаров леса, погибли тысячи животных. Южное побережье закрыли для туристов, местных жителей эвакуировали.

По предварительным оценкам, ущерб составил полтора миллиардов долларов.

На помощь австралийцам решили прийти многие звёзды, в том числе американская модель Кейлен Уорд. Продавая свои интимные фото, лишь за неделю девушка собрала семьсот тысяч долларов, сообщает телеканал "Россия 24".