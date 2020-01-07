Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье

Четыре человека погибли при возгорании бытовок на территории дачного товарищества в Раменском районе Московской области.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал представитель экстренных служб Подмосковья.

Собеседник агентства рассказал, что трагедия произошла в деревне Нестерово, где возник пожар, общая площадь которого составила примерно 200 квадратных метров. По предварительным данным, все погибшие являются выходцами из одной из республик Средней Азии.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства пожара.