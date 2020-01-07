"Коламбус" Гаврикова переиграл "Лос-Анджелес" Прохоркина

Матчем между "Лос-Анджелес Кингз" и "Коламбус Блю Джекетс" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Короли" дома уступили "пиджакам" со счетом 2:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Натан Гербе, Скотт Харрингтон, Кевин Стенлунд и Густав Нюквист. За хозяев льда отличились Алекс Айафэлло и Шон Уолкер.

Российский нападающий "Лос-Анджелес" Николай Прохоркин очков не набрал. Защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков также результативными действиями не отметился.