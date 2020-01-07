Возросло количество погибших при пожаре в Подмосковье

Количество погибших в результате пожара в бытовках в деревне Нестерово в Раменском районе Подмосковья возросло до шести человек, еще один пострадал.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в экстренных службах Московской области.

Сообщается, что трагедия произошла в деревне Нестерово, где около пяти часов утра возник пожар, общая площадь которого составила 240 квадратных метров.

Отмечается, что на месте происшествия были найдены тела четырех человек – по предварительным данным, уроженцев одной из республик Средней Азии. При разборе завалов на месте ЧП были найдены тела еще двух погибших.

Какое количество рабочих могло быть в бытовках – уточняется.