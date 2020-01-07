Больше двух десятков машин столкнулись в окрестностях Перми

В Пермском крае рядом с селом Лобаново столкнулись более двадцати машин.

Инцидент произошел во вторник днем, 7 декабря, на трассе Р-242. По предварительной информации, причиной ДТП стал туман и превышение скоростного режима участниками движения.

Сотрудники ДПС в настоящее время работают на месте происшествия и рекомендуют автомобилистам объезжать трассу через село. Информация о пострадавших не поступала.