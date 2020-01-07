Иранские СМИ сообщили о 50 погибших в давке во время прощания с Сулеймани

Число погибших в давке на церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани превысило 50 человек. Об этом сообщил начальник регионального отделения организации судебно-медицинской экспертизы Аббас Амьян.

Как передает Reuters со ссылкой на иранские СМИ, большинство погибших – мужчины разного возраста.

На траурную церемонию, которая началась утром 7 января в родном городе Сулеймани, Кермане, собрались десятки тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в результате столпотворения погибли 40 человек, еще 213 пострадали. Из-за огромного числа приехавших проститься с Сулеймани, которого в Иране считают национальным героем, дату его похорон решено было перенести. О новой дате пока не сообщается.

Сулеймани, которого в США считают террористом, был убит в ночь на 3 января в результате операции американских войск. Авиация США ликвидировала его ракетным ударом в районе международного аэропорта Багдада.

Тегеран уже отреагировал на убийство Сулеймани, разработав 13 вариантов ответа Соединенным Штатам. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф пригрозил США "пропорциональным ответом" на этот шаг.