Завершена третья миссия: Cargo Dragon приводнился в Тихом океане

Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon в 18:47 по московскому времени во вторник, 7 января, штатно приводнился в Тихом океане. Ранее он отстыковался от Международной космической станции.

На странице компании-разработчика SpaceX в Facebook сообщается, что успешное приводнение подтверждено. Завершена третья миссия Cargo Dragon на МКС и обратно. В месте посадки спускаемую капсулу ожидало поисково-спасательное судно NRC Quest, которое и обеспечит ее доставку на сушу.

Грузовой космический корабль доставил на Землю более 1,5 тонны груза, а также результаты ценных научных экспериментов, которые были проведены на Международной космической станции.

Отстыковка Cargo Dragon от МКС была совершена во вторник, 7 января, в 13:05 по московскому времени. Там корабль пробыл месяц. В настоящее время грузовой корабль является единственным для снабжения космической станции, который способен возвращать грузы на Землю.

Экипаж станции в настоящее время состоит из россиян Александра Скворцова, Олега Скрипочки, итальянца Луки Пармитано, а также американцев Джессики Меир, Кристины Кук и Эндрю Моргана.



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