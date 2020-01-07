В Якутске из-за вспышки кори отменили массовые мероприятия

В Якутске экстренно проводят массовую иммунизацию от кори — в поликлиниках без выходных работают 52 бригады. Первая вспышка опасной инфекции была зафиксирована еще в начале декабря. С тех пор заболели 69 человек. Их пытаются максимально изолировать, потому что корью можно заразиться не только при непосредственном контакте, но даже через вентиляцию. Из-за этого отменены практически все массовые мероприятия, в том числе конкурс "Новые имена" и Бал юных дарований.

Раннее рождественское утро. Поликлиника Якутска, несмотря на праздники, принимает первых посетителей — они идут прививаться от кори. Каждый день десятки человек. "Сегодня, например, Рождество. Пришли 17 человек. Из них 15 человек привиты", — сообщила Ефросинья Дьячковская, заведующая отделением профилактики ГБУ РС(Я) "Поликлиника №1".

Вакцина начинает действовать уже через две недели. Главный вопрос — насколько безопасно прививаться сейчас, во время вспышки болезни.

Ситуация осложняется тем, что вспышка пришлась на период праздников. Ряд детских мероприятий в Якутске пришлось попросту отменить.

"Контагиозность практически стопроцентная. При обычном разговоре капельки слюны попадают на слизистую, и человек, не болевший корью, контактируя с заболевшим, может заразиться", — пояснила Елена Волчкова, заведующая кафедрой инфекционный болезней Первого МГМУ имени Сеченова.

За месяц было зафиксировано 69 заболевших. Чтобы изолировать зараженных, врачам пришлось пойти на экстренные меры и организовать карантинную зону. Она начинается за забором детского туберкулезного санатория, который временно переоборудовали под стационар для больных корью.

Стационар находится за городом. Здесь пациенты не контактируют с посторонними людьми. Лечение — симптоматическое.

Откуда корь взялась в Якутии, пока достоверно не известно. Эксперты не исключают, что болезнь пришла из-за границы.

Во многих странах — и в азиатских, и в европейских, и на американских континентах — ситуация по кори осложнилась, заболеваемость выросла, и риск завоза инфекции на территорию нашей страны увеличился.

Сотрудники Роспотребнадзора постоянно мониторят ситуацию. К очагам заболевания в любой момент готовы выехать специальные прививочные бригады.

Тем временем, добровольцев на прививку от кори становится больше. Дмитрий Охлопков, услышав о возможной опасности, сам пришел в больницу. Десять минут в клинике — и теперь Дмитрию, как и тысячам других привитых жителей Якутии, корь не страшна. Что еще раз подтверждает: болезнь проще предотвратить, чем вылечить.