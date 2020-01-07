Америка готовится к удару Ирана и отказывается уходить из Ирака

Силы США на Ближнем Востоке приведены в состояние боеготовности в ожидании удара Тегерана. Америка перебрасывает дополнительные стратегические бомбардировщики B-52, стягивает корабли. И при том, что союзники Штатов — Германия, Канада, Румыния, Хорватия, Словакия — напротив, выводят своих военных из Ирака, американская пресса утверждает, что в иракском городе Хит будет расширен аэродром, чтобы принимать стратегические бомбардировщики. Отказ уходить из Ирака, требование денег за базу — типичное поведение оккупационных войск.

После того как американскому послу в Багдаде передали требования парламента страны закончить 17-летнюю оккупацию и собираться домой, бригадный генерал Уильям Сили, который командует оперативной группой войск США в Ираке, засел за письмо в иракское Минобороны. Чуть позже оно утечет в прессу и его даже успеют зачитать: "Военные силы США перегруппируют войска в течение ближайших дней для подготовки их дальнейшего перемещения. Для того чтобы завершить этот процесс, силам коалиции поручено принять меры, чтобы обеспечить безопасный и эффективный вывод войск из Ирака".

Но долго сенсация не прожила. Черновиком, полным неудачных речевых оборотов и к тому же без подписи, назвали письмо на пресс-конференции с участием главы Пентагона и председателя Объединенного комитета начальников штабов. Оба говорили не на камеру, но журналисты записали их голоса. "Это была ошибка. Неподписанное черновое письмо. Мы напротив разворачиваем военные силы и увеличиваем объем перевозок в Ирак", — заявил Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов.

В общем, никто никуда не уходит, похоронил вспыхнувшую надежду на той же пресс-конференции министр обороны США Марк Эспер: "На данный момент не было решения, чтобы покинуть Ирак. Кроме того, мы не планируем этого в будущем и не готовимся к этому".

США наоборот — только накачивают мускулы. На базе Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар приступили к подготовке инфраструктуры для принятия стратегических бомбардировщиков В-52. Первые 6 машин уже переброшены на авиабазу Диего-Гарсия в Индийском океане.

На Ближний Восток сейчас направляются сразу три десантных корабля ВМС США. Потенциальная цель – конечно, Иран. Для Ирака припасены другие методы. The Washington Post, ссылаясь на представителей администрации, сообщает, что в Белом доме уже взялись за разработку тех самых санкций, которыми Трамп пригрозил Багдаду: "Белый дом может наложить определенные санкции, которые запретят американскому бизнесу сотрудничать с компаниями в Ираке. Отстранение конкретных лиц или компаний от американской экономики и финансового сектора может оказать разрушительный эффект".

Жесточайшие санкции, требования выплатить миллиарды за построенную для самих же авиабазу — Америка в Ираке ведет себя как ковбой, положивший ноги на стол выкинутого из собственного дома хозяина. Ни в какой мере США не признают и иракского суверенитета, как не признают и международных соглашений и правил.

Майка Помпео попросили прокомментировать заявление Тегерана о том, что Сулеймани в свою последнюю поездку отправился не скрываясь, с дипломатическим паспортом в кармане. Госсекретарь чуть ли не в голос начал смеяться: "Зариф заявил, что Сулеймани отправился в Багдад с дипломатической миссией. Кто-нибудь здесь в это верит? Есть ли хоть какие-то факты, указывающие на то, что этот добрейший человек, честнейший дипломат Касим Сулеймани отправился в Багдад с целью установления мира? Это просто смешно, мы знаем, что это неправда."

Пишут, что больше всех настаивал на убийстве Сулеймани именно Помпео. Но даже ему не по себе от угроз Трампа разбомбить иранские объекты культурного наследия. О том, что США в случае открытого конфликта будут воевать по правилам, а не как варвары сотрут с лица земли древности Персеполиса, могилу Кира или город Исфахан, говорил накануне и глава Пентагона. Но что же все-таки считает сам Трамп? До президента США попытались достучаться репортеры через его советницу.

- Кажется, вы говорили, что президент держит на прицеле 52 объекта, включая культурные. Ведь это незаконно! – обратилась к Кэллиэнн Конвей журналистка.

- Он только сказал, что выделил 52 объекта. Вы рассуждаете предположениями, а мне приходится работать в реальном мире, — ответила советница Трампа.

А вот приход в Конгресс Джона Болтона в качестве свидетеля по делу об импичменте становится все более реальным. Накануне бывший советник по нацбезопасности сообщил, что, скорее всего, пойдет, если его вызовут повесткой. Об этом давно мечтают демократы. Зачем это нужно оппонентам президент США – понятно: Болтон лично присутствовал при разговоре с Зеленским. Зачем Болтону — можно попытаться понять. Похоже на шантаж, ведь Болтон, который для некоторых является открытым воплощением того, что в США называют глубинным государством, давно мечтает Иран забомбить. Возможно, Трампа он берет на крючок. Если хозяин Белого дома согласится начать войну, его бывший советник может и передумать с показаниями.

Как и Украина, ситуация вокруг Ирана тоже разделила Конгресс пополам. Демократы против войны, республиканцы — за Трампа.

Тем временем сам Трамп вышел в эфир к консервативному радиоведущему Рашу Лимбо.

- Можете ли вы объяснить людям, почему действия США направлены на повышение уровня нашей безопасности, а не наоборот?

- Это нужно было сделать 15 или 20 лет назад. Он был их военным лидером и террористом. Этим должен был озаботиться Обама, но он не сделал ничего, кроме как выдал им 150 миллиардов долларов.

Досталось предшественнику и за то, что вел с Тегераном переговоры по ядерной программе. Отныне, видимо, никакой дипломатии. Америка отказалась выдать визу министру иностранных дел Ирана Зарифу, который собирался 9 января быть в ООН на заседании Совбеза.